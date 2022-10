Stand: 27.10.2022 11:16 Uhr A30 bei Osnabrück: Mann nach Verkehrskontrolle in Haft

Nach einer Verkehrskontrolle am Mittwochabend auf der A30 bei Osnabrück sitzt ein 38-Jähriger im Gefängnis. Der Mann war nach Angaben der Polizei gemeinsam mit einem 30-Jährigen in einem Kleinwagen in Richtung Hannover unterwegs. Die Polizei stoppte den Wagen und stellte fest, dass das Kennzeichen nicht für dieses Fahrzeug vorgesehen war. Der Fahrer soll den Beamten zudem einen gefälschten Personalausweis und Führerschein gezeigt haben. Nach Angaben der Polizei lagen gegen den 38-Jährigen bereits drei Haftbefehle von unterschiedlichen Behörden vor. Er wurde noch am selben Abend in die Justizvollzugsanstalt in Lingen (Landkreis Emsland) gebracht.

