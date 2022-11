Stand: 02.11.2022 07:12 Uhr A30: Fahnder finden zehn Kilo Heroin bei Auto-Kontrolle

In einem aus den Niederlanden kommenden Auto haben Ermittler auf der A30 zehn Kilogramm Heroin entdeckt. Das Rauschgift hat einen Straßenverkaufswert von rund 460.000 Euro, wie die Bundespolizei am Dienstag mitteilte. Zwei Brüder im Alter von 45 und 54 Jahren wurden vorläufig festgenommen. Eine Streife der Bundespolizei hatte das Auto am Montag auf einem Autobahnparkplatz in Bad Bentheim angehalten. Ein Rauschgiftspürhund schlug an, bei der anschließenden Durchsuchung entdeckten die Beamten im Fahrzeuginneren ein Versteck mit fünf Beuteln Heroin. Die mutmaßlichen Drogenschmuggler wurden am Dienstag dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl gegen den 45-Jährigen, der Ältere wurde freigelassen.

