Stand: 20.09.2021 10:55 Uhr 77-Jähriger wendet auf A33 - vier Menschen verletzt

Ein Falschfahrer hat auf der A33 nahe Georgsmarienhütte am Sonntagabend einen schweren Verkehrsunfall verursacht. Vier Menschen wurde laut Polizei verletzt, zwei davon schwer. Nach Angaben eines Sprechers hatte der 77-Jährige auf der Autobahn gewendet, nachdem er am Autobahnkreuz Osnabrück-Süd eine Ausfahrt verpasst hatte. Anschließend fuhr das Fahrzeug auf der Überholspur in die falsche Richtung und stieß dabei mit einem entgegenkommenden Wagen zusammen. Die beiden 45 Jahre alten Insassen kamen mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus. Der 77-jährige Unfallverursacher und seine 69 Jahre alte Ehefrau wurden leicht verletzt.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 20.09.2021 | 07:30 Uhr