Stand: 01.06.2021 10:42 Uhr 34-Jähriger nach Streit in Osnabrück schwer verletzt

In Osnabrück ermittelt die Polizei nach einer Auseinandersetzung wegen versuchter Tötung. Den Angaben zufolge kam es am Montagabend im Schlossgarten zu einem Streit zwischen einem 25 und einem 34 Jahre alten Mann. Nach ersten Ermittlungen eskalierte der Streit und der 25-Jährige verletzte den 34-Jährigen mit einem unbekannten, scharfkantigen Gegenstand. Das Opfer floh in Richtung Neumarkt und wurde durch den Täter verfolgt. Zeugen wurden auf die Situation aufmerksam und alarmierten die Polizei. Der 25-Jährige flüchtete, ein Rettungswagen brachte den Verletzten in ein Krankenhaus. Die Polizei konnte den mutmaßlichen Täter noch in der Nacht festnehmen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 01.06.2021 | 10:30 Uhr