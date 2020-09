Stand: 07.09.2020 07:38 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

26-Jähriger stirbt nach Unfall bei Emsbüren

Ein 26 Jahre alter Mann ist bei einem Verkehrsunfall auf einer Landstraße bei Emsbüren (Landkreis Emsland) ums Leben gekommen. Wie die Polizei meldet, war der Mann gegen Mitternacht mit seinem Auto in einer Kurve von der Straße abgekommen und habe sich mehrfach überschlagen. Der Rettungsdienst brachte den 26-Jährigen in ein Krankenhaus, wo er noch in der Nacht seinen schweren Verletzungen erlag. Die Unfallursache ist unklar.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Osnabrück | 07.09.2020 | 06:30 Uhr