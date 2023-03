25-Jähriger bei Motorradunfall lebensgefährlich verletzt Stand: 19.03.2023 10:17 Uhr Am Samstag sind bei Verkehrsunfällen im Emsland und im Landkreis Osnabrück zwei Motorradfahrer schwer verletzt worden. Ein 25-Jähriger schwebt in Lebensgefahr.

Am Nachmittag hatte der Mann auf der Landesstraße 84 bei Bad Essen die Kontrolle über seine Maschine verloren und war gegen einen Baum geprallt. Der Polizei zufolge versorgten Ersthelfer den lebensgefährlich verletzten Mann bis zum Eintreffen der Rettungskräfte. Mit einem Hubschrauber wurde der 25-Jährige aus Neuenkirchen-Vörden schließlich in ein Krankenhaus geflogen.

Motorradfahrer stürzt nach Überholvorgang

Ebenfalls am Nachmittag wurde ein 48-jähriger Motorradfahrer in Beesten (Landkreis Emsland) schwer verletzt. Er war mit einer 27-jährigen Autofahrerin zusammengestoßen, als er versuchte, den abbiegenden Wagen zu überholen. Der 48-Jährige kam mit schweren Verletzungen in eine Klinik. Die Autofahrerin blieb unverletzt, der Schaden beläuft sich laut Polizei auf etwa 12.000 Euro.

VIDEO: Motorradunfall: "Das Bein ist weg und wächst auch nicht nach" (23.05.2022) (4 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 19.03.2023 | 12:00 Uhr