Stand: 10.01.2024 10:44 Uhr Teilnehmer fehlen: Kein Karnevalsumzug in Georgsmarienhütte

In Georgsmarienhütte (Landkreis Osnabrück) wird es in diesem Jahr keinen Karnevalsumzug geben. Das teilte die Stadt mit. Für den Umzug am sogenannten Hüttensonntag - einen Tag vor Rosenmontag - hätten sich zu wenig Gruppen angemeldet. Im Dezember hatten die Stadt und die Karnevalsvereine einen Aufruf gestartet, um weitere Vereine zum Mitmachen zu bewegen. Doch es habe nur knapp zehn Anmeldungen gegeben statt der benötigten 20. Ein Umzug mit so wenigen Teilnehmenden ergebe keinen Sinn, hieß es aus dem Kulturbüro. Stattdessen sind nun ein Familien-Karnevalsmarkt und der traditionelle Rathaussturm geplant.

