15-Jähriger baut Autounfall, 16-Jährige schwer verletzt Stand: 14.10.2020 11:41 Uhr Mehrere Jugendliche sind bei einem Unfall bei Badbergen (Landkreis Osnabrück) verletzt worden, wie die Polizei mitteilte. Eine 16-Jährige erlitt schwere Rückenverletzungen und kam in ein Krankenhaus.

Sie muss laut Polizei operiert werden. Drei weitere Jugendliche aus Quakenbrück im Alter von 15 und 16 Jahren wurden leicht verletzt. Der 15-Jährige Fahrer flüchtete vom Unfallort. "Er hat seinen Freunden noch rausgeholfen, sich dann aber entfernt", sagte ein Polizeisprecher NDR.de. Beamte trafen ihn an seiner Meldeadresse in Badbergen "so gut wie unverletzt" an. "Weil der Verdacht besteht, dass er unter Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte, haben wir eine Blutprobe veranlasst", sagte der Sprecher.

14-Jähriger überlässt Autoschlüssel der Eltern

Wie der 15-Jährige an den Wagen kam, ist noch nicht abschließend geklärt. Sicher ist laut Polizei, dass ein 14-Jähriger dem Fahrer den Schlüssel zum Auto seiner Eltern überlassen hatte. Unter welchen Bedingungen und in welcher Beziehung der Jüngere zu den fünf Insassen steht, ist nicht klar.

Dem 15-Jährigen drohen mehrere Strafverfahren

Der Unfall hatte sich am Montag um 4.30 Uhr zwischen Badbergen und Quakenbrück ereignet. In einer Rechtskurve war der 15-Jährige mit dem Wagen von der Straße abgekommen. Der Pkw landete auf dem Dach in einem Graben. Den jungen Mann erwarten Anzeigen wegen unbefugten Gebrauchs eines Fahrzeugs, fahren ohne Fahrerlaubnis, fahrlässiger Körperverletzung sowie unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Je nachdem was die Blutprobe ergibt und ob die 16-Jährige bleibende Schäden erlitten hat, könnte die Liste der Delikte wachsen.

