Stand: 06.10.2022 20:31 Uhr 13 Verletzte: Autofahrer nimmt Bus in Bad Essen die Vorfahrt

Beim Zusammenstoß eines Linienbusses mit einem Auto sind in Bad Essen (Landkreis Osnabrück) am Donnerstagnachmittag 13 Menschen verletzt worden. Laut Polizei hatte ein 23-jähriger Mann mit seinem Auto einem Linienbus an einer Kreuzung die Vorfahrt genommen. Es kam zum Zusammenstoß, der Bus fuhr in die Fahrerseite des Pkw, rollte auf ein Feld und kam am Rand zum Stehen. Der Autofahrer wurde lebensgefährlich verletzt. In dem Bus befanden sich neben dem Fahrer elf Passagiere - unter ihnen Menschen mit Behinderung. Ein Mensch wurde schwer verletzt, alle weiteren leicht. Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst waren mit zahlreichen Kräften vor Ort. Der Unfallort war noch am Donnerstagabend gesperrt. Die Schadenshöhe ist unklar.

VIDEO: Schwerer Unfall: Pkw kollidiert mit Linienbus (1 Min)

