Stand: 29.02.2024 20:37 Uhr 1.240 Kilometer: Wolf aus Nordhorn wandert bis nach Katalonien

Ein Wolf aus Niedersachsen ist im Februar in Nordspanien identifiziert worden. Damit könnte das Tier aus einem Rudel bei Nordhorn (Landkreis Grafschaft Bentheim) einen neuen Weltrekord aufgestellt haben. Denn der Wolf habe bis nach Katalonien mindestens 1.240 Kilometer Luftlinie zurückgelegt, wie die Landesjägerschaft in Hannover am Donnerstag mitteilte. Nach einem letzten Nachweis im November 2021 in Niedersachsen wurde der Wolf laut Landesjägerschaft im Juni 2022 in den südlichen Ausläufern der Vogesen (Frankreich) nachgewiesen. Von dort hat er sich offensichtlich dann auf den Weg nach Spanien gemacht. Das sei bemerkenswert und ein Beispiel für das Migrationspotential von Wölfen, hieß es.

