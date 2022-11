Stand: 30.11.2022 11:53 Uhr 1.000 Liter Salzsäure in Neuenkirchen-Vörden ausgelaufen

In der Gewerbehalle eines Kalksteinherstellers in Neuenkirchen-Vörden (Landkreis Vechta) sind am Mittwochmorgen rund 1.000 Liter Salzsäure ausgetreten. Wegen giftiger Dämpfe wurde der Betrieb evakuiert. Die Feuerwehr war mit etwa 60 Einsatzkräften vor Ort. Mittlerweile ist die Säure abgebunden. Eine Spezialfirma kümmert sich jetzt darum, den gefährlichen Stoff abzutransportieren. Die Bevölkerung in Neuenkirchen-Vörden wurde dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Es sei aber keine Gefahr für die Umgebung ausgegangen, hieß es von der Feuerwehr. Verletzt wurde niemand.

