Stand: 30.09.2022 21:50 Uhr Sögel: 72-Jähriger fährt mit Auto in eine Hecke und stirbt

Ein 72-Jähriger ist nach einer Autofahrt in Sögel (Landkreis Emsland) vermutlich wegen eines medizinischen Notfalls gestorben. Wie die Polizei am Freitag mitteilte, war der Mann mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn abgekommen und über einen Radweg in eine Hecke gefahren. Trotz Reanimationsversuchen starb der Mann demnach noch vor Ort. Die Ermittler gehen nach ersten Erkenntnissen von einem medizinischen Notfall - zum Beispiel einem Herzinfarkt - aus, wie es hieß.

