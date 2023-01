Zwischenahner Segelklub: "Z" im Wappen sorgt für Irritationen Stand: 24.01.2023 18:00 Uhr Auf dem Vereinswappen des Zwischenahner Segelklubs ist ein "Z" zu sehen. Das ist auch Symbol der russischen Truppen und als solches in Deutschland verboten. Schon mehrfach wurde die Polizei gerufen.

Das Wappen der Seglerinnen und Segler besteht aus einer blau-roten Flagge, in deren Mitte ein großes weißes "Z" prangt. Das 130 Jahre alte Logo hängt am Vereinsheim in Bad Zwischenahn (Landkreis Ammerland) und klebt außerdem auf vielen Autos der Klubmitglieder. Das Emblem hat zuletzt immer wieder dafür gesorgt, dass besorgte Menschen die Polizei alarmiert haben. Weil sie fürchteten, dass der Besitzer oder die Besitzerin des Wappens damit den russischen Angriffskrieg in der Ukraine verherrlicht.

Zusätzliche Aufkleber sollen für Klarheit sorgen

Erst in der vergangenen Woche befragten die Beamten einen Mann in Oldenburg, was der Aufkleber auf seinem Wagen zu bedeuten habe. Die Polizei stellte fest, dass das Traditions-Wappen unproblematisch ist. Der Segelklub will nun trotzdem für mehr Klarheit sorgen. Er will weitere Aufkleber drucken lassen, auf denen "Zwischenahner Segelklub von 1893 e.V." steht. Den können die Vereinsmitglieder dann unter das Wappen - zum Beispiel auf ihren Autos - kleben, so das "Z" um den Vereinsnamen ergänzen und damit weitere Missverständnisse vermeiden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 24.01.2023 | 07:30 Uhr