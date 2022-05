Stand: 10.05.2022 08:35 Uhr Hatten: Pony verendet nach Kollision mit Pkw

In Hatten im Landkreis Oldenburg ist am Montag ein Pony von einem Auto erfasst worden und anschließend gestorben. Der Fahrer des Unfallwagens wurde schwer verletzt. Laut Polizei hatte sich das Pony am Montagabend von seiner 37-jährigen Tierführerin aus Oldenburg losgerissen und war auf die Straße gelaufen. Dort stieß das Pony mit dem Auto eines 45-Jährigen zusammen. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Das Pony verendete am Unfallort.

