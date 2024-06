Stand: 13.06.2024 12:36 Uhr Neue Hinweise nach Brandanschlag auf Synagoge in Oldenburg

Auch mehr als zwei Monate nach dem Brandanschlag auf die Synagoge in Oldenburg hat die Polizei den Täter noch nicht ermitteln können. Nun gibt es allerdings neue Hinweise: Nach Angaben eines Sprechers haben sich Menschen gemeldet, die auf den Fotos vom Tatort und aus der Nordwestbahn keinen Mann, sondern eine Frau erkannt haben wollen. Bislang gingen die Ermittler davon aus, dass sie einen Mann als Täter suchen. Die Beamten haben ihre Ermittlungen um diesen neuen Aspekt erweitert, so der Sprecher. Die Ermittlungsgruppe bleibe bestehen, bis alle Hinweise abgearbeitet seien. Zeugen winkt weiterhin eine Belohnung in Höhe von 5.000 Euro. Die Synagoge wird nach wie vor von der Polizei bewacht.

