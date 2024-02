Stand: 09.02.2024 11:12 Uhr Zeuge verfolgt betrunkenen Autofahrer - und lotst Polizei herbei

Die Polizei hat am Donnerstagabend einen stark betrunkenen 34-jährigen Autofahrer gestoppt. Der Mann sei einem Zeugen schon in Delmenhorst durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen. Laut Polizei fuhr er von dort weiter über die Autobahn 28 und die B75 in Richtung Bremen. Der Zeuge folgte dem Kleinwagen und meldete seinen Standort ständig weiter an die Beamten. Als diese den 34-Jährigen schließlich stoppten, stellten sie bei ihm eigenen Angaben zufolge einen Atemalkoholwert von 2,06 Promille fest. Der Führerschein des Mannes sei sofort beschlagnahmt worden. Zudem musste er eine Blutprobe abgeben.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 09.02.2024 | 09:30 Uhr