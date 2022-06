"Wochenende an der Jade" in Wilhelmshaven beginnt Stand: 30.06.2022 15:41 Uhr Nach drei Jahren Pause wird in Wilhelmshaven wieder rund um den großen Hafen gefeiert. Heute Abend beginnt das "Wochenende an der Jade". Bis Sonntag gibt es viel Musik und einige neue Aktionen.

Dazu gehört beispielsweise eine Laser-Show über dem großen Hafen. Sie soll am Abschlusstag das bisherige Feuerwerk ersetzen. Neu ist auch eine Oldtimer-Schau am Fliegerdeich. Bei dem Stadt- und Hafenfest sind zudem insgesamt 60 Bands auf sechs Open-Air-Bühnen zu sehen. Die Auswahl reicht von Folk bis Rock und Heavy-Metall.

"Wochenende an der Jade" zuletzt dreimal ausgefallen

In den vergangenen drei Jahre war das "Wochenende an der Jade" jeweils ausgefallen. Zweimal lag es an Corona, 2019 wurde stattdessen der Tag der Niedersachsen in Wilhelmshaven gefeiert.

