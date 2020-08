Stand: 06.08.2020 16:30 Uhr - NDR 1 Niedersachsen

Wilhelmshaven: Verzögerungen im Schiffsverkehr

Mehrere Brücken in Wilhelmshaven werden in den kommenden Tagen nur eingeschränkt für den Schiffsverkehr geöffnet. An den Hafenbrücken, insbesondere an der Kaiser-Wilhelm-Brücke und der Deichbrücke, könne es für die Schifffahrt zu Verzögerungen kommen, teilte die Stadt mit. Vorerst werden die Brücken demnach planmäßig nur zwischen 6 und 10 Uhr öffnen. Grund seien die hohen Temperaturen. Bei starker Sonneneinstrahlung dehnten sich die Brückenkörper von Stahlbrücken aus. Dadurch könnten bei Öffnungs- und Schließvorgängen Schäden auftreten.

