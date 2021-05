Wilhelmshaven: Marine bekommt neue Fregatte Stand: 17.05.2021 10:53 Uhr Die Bundeswehr stellt heute auf dem Marine-Stützpunkt Wilhelmshaven die neue Fregatte "Sachsen-Anhalt“ in Dienst. Sie ist das dritte von vier Schiffen der F125-Klasse.

Die Ergänzung der Flotte um diese Art von Fregatten sei zwingend notwendig, sagt Flottillenadmiral Ralf Kuchler. Andernfalls sei die Marine nicht in der Lage, die internationalen Verpflichtungen zu erfüllen. Dazu gehöre der Kampf gegen den internationalen Terrorismus im Mittelmeer oder gegen die Piraterie wie am Horn von Afrika. Um 15 Uhr wird die Flagge gewechselt und das Schiff in die Flotte übernommen.

Mehrbesatzungskonzept ermöglicht Ablösung vor Ort

Die rund 150 Meter langen Schiffe der F125-Klasse kommen mit einer deutlich kleineren Stammbesatzung von 126 Soldatinnen und Soldaten aus. Die Schiffe der Vorgängerreihe brauchten beinahe die doppelte Besatzungsstärke. Die Schiffe der F125-Klasse können bis zu zwei Jahre im Einsatzgebiet bleiben, ohne für größere Wartungsarbeiten nach Deutschland zurückkehren zu müssen. Das wird unter anderem durch ein Mehrbesatzungskonzept ermöglicht. Die Bundeswehr lässt Besatzungen einfliegen, die sich im jeweiligen Einsatzgebiet ablösen können. Derzeit wird an Bord ausschließlich ausgebildet. Bisher war noch keine der neuen Fregatten in einem internationalen Einsatz.

