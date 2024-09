Stand: 09.09.2024 10:51 Uhr Wilhelmshaven: Ehemaliges Feuerschiff im Großen Hafen angekommen

In Wilhelmshaven ist am Montag ein ehemaliges Feuerschiff von der Werft in den Großen Hafen geschleppt worden. Das restaurierte Museumsschiff wird jetzt am Bontekai vor dem Küstenmuseum festgemacht, wie die Stadt Wilhelmshaven mitteilte. Außerdem sollen zwei Landstege angeliefert und montiert werden, über die Besucher das Feuerschiff erreichen können. Der Bontekai wird für die Arbeiten in diesem Abschnitt für voraussichtlich zwei Tage gesperrt, hieß es. Das Feuerschiff soll an seinem neuen Liegeplatz weiter umgebaut werden. So werden Strom und Wasseranschlüsse gelegt und im Bauch des Schiffes wird die Ausstellung aufgebaut, teilte die Stadt mit.

