Restaurierung: Feuerschiff "Norderney" leuchtet signalrot Stand: 27.06.2023 19:34 Uhr Das Wilhelmshavener Feuerschiff "Norderney" hat am Dienstag mit frischem Anstrich die Werkshallen der Neuen Jadewerft verlassen. Ab Sommer soll es als Museumsschiff eingesetzt werden.

Es ist bereits das dritte Leben, das die "Norderney" beginnen wird. 1907 wurde sie bei der Bremer Werft AG als Feuerschiff gebaut. So werden Schiffe bezeichnet, die - ähnlich einem Leuchtturm - mit einem Signalfeuer ausgestattet sind und zur Navigation in der Schifffahrt dienen. Danach war die "Norderney" ein Restaurantschiff - allerdings zuletzt ziemlich in die Jahre gekommen. Nun wird sie restauriert und soll ab Sommer als Museumsschiff vor dem Küstenmuseum Wilhelmshaven zu sehen sein. "Das Schiff wird nun Teil des Museumshafens", sagt Wilhelmshavens Stadtbaurat Niksa Marusic. Das zeigt auch der Stationsname des Schiffes, der von "Weser" zu "Wilhelmshaven" geändert wurde.

"Norderney" wird noch bis zum Sommer restauriert

Bei der aktuellen Restaurierung wurden der 53 Meter lange Rumpf und die Aufbauten von Rost befreit und mit einem Korrosionsschutz versehen. Der Rumpf wurde knallrot gestrichen, das Deck erstrahlt wieder in hellem Weiß. Das ist allerdings nur ein Zwischenschritt, denn bis zum Sommer soll der Innenausbau erfolgen. Bald soll auch die Laterne wieder angebracht werden. Sie wurde ebenso wie die historische Glocke und das Steuerrad aufbereitet. Die Instandsetzung der "Norderney" kostet laut Stadt Wilhelmshaven rund zwei Millionen Euro. Die Hälfte stamme aus Bundesmitteln.



