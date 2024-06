Stand: 28.06.2024 19:11 Uhr Feuerschiff kommt als Modell ins Küstenmuseum Wilhelmshaven

Das Küstenmusum Wilhelmshaven zeigt derzeit in der Sonderschau "Faszination Modellbau: Von Buddelschiffen und Schiffen aus Wilhelmshaven" Buddelschiffe und Schiffsmodelle, die auf der Werft der Stadt gebaut wurden oder einen anderen Bezug zu Wilhelmshaven haben. Bei der Eröffnung der Schau am Freitag übergab Modellbauer Klaus Scheer zwei von ihm gefertigte Buddelschiffe an das Museum. Es handelt sich dabei um das Feuerschiff "Weser" und den Tonnenleger "Kapitän Meyer". Das Modell der "Weser" ist eine Einstimmung auf das Original. Ab September soll das Feuerschiff, das aktuell zum Museumsschiff umgebaut wird, am Bontekai festmachen. Die Sonderausstellung ist noch bis zum 10. November im Küstenmuseum zu sehen.

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 28.06.2024 | 15:00 Uhr