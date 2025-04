Stand: 04.04.2025 14:00 Uhr Nach überraschender Geburt: Vierlinge aus Krankenhaus entlassen

Die Vierlinge aus Vechta, die Mitte Februar geboren wurden, sind am Donnerstag zusammen mit ihrer Mutter aus dem St. Marienhospital entlassen worden. Das hat die Klinik am Mittwoch mitgeteilt. Die Mutter dankte dem St. Marienhospital für das große Engagement aller Beteiligten. Sie habe sich mit ihrem Nachwuchs sehr wohl gefühlt und sei sehr gut betreut worden. Zwei Monate zu früh waren die Vierlinge im Februar per Kaiserschnitt geholt, was laut Krankenhaus bei Vierlingen aber recht normal ist. Die drei Jungen und ein Mädchen seien fit und gesund. Auch ihr Gewicht hätten sie inzwischen verdoppelt. Schon die Geburt der Vierlinge verlief komplikationslos. Das Ärzteteam war bei der Geburt auf Drillinge eingestellt, entdeckte beim Kaiserschnitt allerdings überraschend ein viertes Baby. Der offizielle Entbindungstermin wäre eigentlich der 19. April gewesen.

Weitere Informationen Vierlinge statt Drillinge in Vechta - Baby erst bei Geburt entdeckt Das vierte Baby war bei Untersuchungen übersehen worden. Während der Geburt in Vechta gab es dann die große Überraschung. mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 03.04.2025 | 15:00 Uhr