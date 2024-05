Stand: 06.05.2024 13:26 Uhr Streit in Delmenhorst eskaliert - ein Schuss fällt

Bei einem Streit einer Gruppe Männer soll am Samstag im Stadtzentrum von Delmenhorst ein Schuss gefallen sein. Die Polizei traf auf mehrere Männer, die sich gegenseitig anschrien. Die Beamten konnten die Situation beruhigen, verletzt wurde niemand. Zeugen gaben an, dass ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses ebenfalls in den Streit verwickelt gewesen sein soll. Er soll auf dem Balkon gestanden und von dort aus mit einer Schusswaffe in die Luft gefeuert haben. Eine Richterin ordnete daraufhin die Durchsuchung der Wohnung an. Die Beamten beschlagnahmten zwei Schreckschusswaffen. Gegen den Bewohner und mutmaßlichen Besitzer der Waffen wird nun unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz ermittelt.

