Stand: 16.04.2024 13:13 Uhr BUND: Hälfte der Meeresschutzgebiete in der Nordsee zerstört

Die Umweltschutzorganisation BUND fordert vom Bundeslandwirtschaftsministerium und vom Bundesumweltministerium ein Verbot der Grundschleppnetzfischerei in deutschen Meeresschutzgebieten. Das sind Netze, die über den Meeresboden gezogen werden. Dadurch sei bereits die Hälfte der deutschen Meeresschutzgebiete zerstört, erklärte der BUND-Vorsitzende Olaf Brandt am Dienstag in einer Pressemitteilung. Das Ausmaß der Zerstörung sei erschreckend. Besonders betroffen seien die Meeresschutzgebiete im Nationalpark Wattenmeer, auf der Doggerbank mitten auf der Nordsee sowie am Sylter Außenriff. Der BUND hatte Widerspruch gegen den Fortbestand der Fischereirechte eingelegt, bislang aber keine Antwort aus den betroffenen Ministerien erhalten. Der Deutsche Fischereiverband wies heute gegenüber dem NDR daraufhin, dass Deutschland bis 2030 Zeit habe, geeignete Maßnahmen zum Schutz von Flora und Fauna in den deutschen Meeresschutzgebieten zu vereinbaren.

Weitere Informationen Neue Fangquote: Nordseefischer dürfen wieder mehr fischen Das haben die EU-Fischereiminister entschieden. Die Deutsche Umwelthilfe kritisiert die höheren Fangquoten. (13.12.2023) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Schlagwörter zu diesem Artikel Fischerei