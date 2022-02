Wettbewerb: Wer hat den hässlichsten Schottergarten Emdens? Stand: 14.02.2022 13:00 Uhr Für die einen gelten sie als pflegeleicht, für die anderen als insektenfeindliche Wüste: Schottergärten. In Emden gibt es nun einen Wettbewerb, bei dem diese Gärten in Blühwiesen verwandelt werden.

Maike Boomgarden hat sich auf die Aktion beworben. Sie hat ihr Haus im Oktober gekauft - mitsamt dem Schotter-Vorgarten, den sie selbst als extrem hässlich bezeichnet. Sie habe es aber noch nicht geschafft, sich an die Begrünung zu machen, außerdem sei noch keine Pflanzzeit, sagte sie im Gespräch mit dem NDR in Niedersachsen. Da kam der Wettbewerb des Emder Ökowerks genau richtig. Das Umweltbildungszentrum sucht nach Vorgärten, die überwiegend mit Schotter, Mulch oder Kies bedeckt sind.

Zehn Gewinnern winkt insektenfreundlicher Garten

Grundstückseigentümerinnen und -eigentümer können sich bis Mitte März um eine Umgestaltung dieser versiegelten Gärten bewerben. Unter den Einsendungen wählt eine Jury aus Gärtnerinnen, Gärtnern und Mitarbeitenden des Ökowerks zehn Gewinner aus. Boomgarden hat dabei gute Chancen, darunter zu sein, wie die Ökowerk-Geschäftsführerin Katharina Mohr dem NDR in Niedersachsen sagte. Denn in Boomgardens Vorgarten gebe es überhaupt kein Leben. Bis zum Sommer sollen die Vorgärten der zehn Gewinnerinnen und Gewinner in insektenfreundliche, klimaschützende, dabei aber auch pflegeleichte Gärten umgewandelt werden. Dazu sollen auf jeweils maximal 20 Quadratmetern Blumen im Wert von bis zu 150 Euro gepflanzt werden.

Mit der Aktion wollen das Ökowerk und die Stadt Emden Bürgerinnen und Bürger dazu ermuntern, ihre Gärten insektenfreundlicher zu gestalten. "Gerade viele kleine Lebensräume helfen Insekten, Nahrung zu finden, zu überleben und dann zum Beispiel ihre Funktion als Bestäuber für Obstbäume erfüllen zu können", sagte Frank Gaupels vom Ökowerk. Das Projekt soll laut Ökowerk auch die vielen verschiedenen Möglichkeiten aufzeigen, wie Gärten mit einfachen Mitteln und geringem Pflegeaufwand so gestaltet werden können, dass sie trotzdem auch für Insekten und Vögel attraktiv sind.

Bewerbung per E-Mail oder Post

Wer an dem Wettbewerb teilnehmen möchte, kann eine E-Mail mit einem Foto von seinem versiegelten Vorgarten an die Adresse info@oekowerk-emden.de oder per Post an das Ökowerk Emden, Kaierweg 40a, 26725 Emden senden. Finanziell unterstützt wird das Projekt von der Stadt Emden und der Niedersächsischen Bingo-Umweltstiftung. Es läuft zunächst über zwei Jahre und hat einen Finanzrahmen von insgesamt 70.000 Euro.

