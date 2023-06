Stand: 02.06.2023 22:14 Uhr Werden wieder mehr als 10.000 Seehunde im Wattenmeer gezählt?

Im Wattenmeer werden bald wieder Seehunde aus der Luft gezählt. Die ersten Jungtiere seien bereits auf Sandbänken entdeckt worden, teilte das Niedersächsische Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) am Freitag mit. Insgesamt sind 15 Flüge vorgesehen - verteilt auf fünf Termine. Die erste Maschine startet am 9. Juni, der letzte Flug ist für August geplant. Im vergangenen Sommer haben die Experten rund 8.700 ausgewachsene Seehunde und etwa 2.200 Jungtiere gezählt. Der Bestand in Niedersachsen wird seit 1958 systematisch erfasst. Bis 1972 wurde von Schiffen aus gezählt, danach ging man zur Zählung aus Flugzeugen über. Im Jahr 2020 waren erstmals mehr als 10.000 Tiere gezählt worden.

Weitere Informationen Seehunde im Wattenmeer: Population bleibt stabil Rund 40.000 Seehunde leben im Wattenmeer - wieder so viele Tiere wie 1900. Jetzt wächst die Population aber kaum noch. (01.11.2021) mehr

Jederzeit zum Nachhören 8 Min Nachrichten aus dem Studio Oldenburg Was in Ihrer Region wichtig ist, hören Sie in dem Mitschnitt der 15.00 Uhr Regional-Nachrichten auf NDR 1 Niedersachsen. 8 Min

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 03.06.2023 | 08:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Wildtiere Artenschutz