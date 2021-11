Wartungsarbeiten im Emstunnel: A31 mehrfach gesperrt Stand: 02.11.2021 06:44 Uhr Autofahrer müssen in dieser Woche auf der A31 am Emstunnel mit Verkehrsproblemen rechnen. Wegen Wartungsarbeiten wird der Tunnel bei Leer an drei Nächten in beide Richtungen gesperrt.

Los geht es am Dienstagabend: Von 20 Uhr bis Mittwochmorgen um 6 Uhr wird die Strecke in beide Richtungen gesperrt. Auch in den beiden darauffolgenden Nächten - von Mittwoch auf Donnerstag und Donnerstag auf Freitag - können Autofahrer die beiden Röhren in dem Zeitraum nicht durchfahren. Der Verkehr werde umgeleitet, teilt die "Autobahn GmbH des Bundes" mit. Im Emstunnel werden Beleuchtung, Leiteinrichtung und Lüftung eingebaut. Außerdem werde die Hard- und Software gewartet, überprüft und justiert. Die sei unter anderem dazu da, Brände in den Röhren zu erkennen und zu melden, hieß es.

