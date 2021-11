Stand: 24.11.2021 07:30 Uhr Warnstreik: Jann-Berghaus-Brücke seit heute Morgen gesperrt

Die Tarifauseinandersetzungen im öffentlichen Dienst der Länder führen wieder zu Verkehrsproblemen in Leer. Die Jann-Berghaus-Brücke über die Ems sei wegen des Warnstreiks der Gewerkschaft Verdi seit 6.00 Uhr am Mittwoch nicht mehr für Auto- und Radfahrer sowie für Fußgänger passierbar, sagte eine Sprecherin der Polizei in Leer. Für durchfahrende Schiffe solle die Brücke allerdings geöffnet werden. Die Sperrung soll bis 23.00 Uhr dauern. Die Gewerkschaften fordern unter anderem 5 Prozent mehr Gehalt, mindestens aber 150 Euro, für die Beschäftigten im Gesundheitswesen mindestens 300 Euro.

