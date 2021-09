Wangerländer sammeln 70 Wochen Gratis-Urlaub für Flutopfer Stand: 03.09.2021 09:55 Uhr Viele Menschen haben durch die Flutkatastrophe ihr Hab und Gut verloren. Einige von ihnen können sich bald an der Nordsee erholen. Möglich macht das eine Spendeninititive aus dem Wangerland.

Bis Anfang September seien fast 70 Angebote von Ferienwohnungsbesitzern eingegangen, Gäste aus den Flutgebieten in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz kostenlos aufzunehmen, sagte Initiatorin Sara Graf in Horumersiel (Landreis Friesland). Die Angebote kämen auch aus anderen Teilen Ostfrieslands und von den Inseln. Wenn man mitten in den Aufräumarbeiten stecke und nicht aus noch ein wisse, "dann braucht man eine Pause", so Graf.

Betroffene Familien zum Ausspannen einladen

Die Hilfsbereitschaft an der Nordseeküste ist ungebrochen: Neben Geldspenden und Ferienwohnungsangeboten gebe es zum Beispiel auch Gutscheine für Yoga-Spaziergänge. Am Anfang der Idee wollten Graf, die Ferienwohnungen in Horumersiel betreut, und die Eigentümer der Wohnungen von der Flut in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz betroffene Familien zum Ausspannen einladen. Flyer und die Vernetzung der Vermieter im Internet sorgten dann für weitere Kontakte.

Eigentümerin reist ins Ahrtal

Inzwischen ist Kathi Limberg, eine Freundin Grafs, die selbst vier Unterkünfte am Deich in der Nähe von Carolinensiel besitzt, mit mehreren Dutzend Urlaubs-Gutscheinen direkt ins Ahrtal gefahren, um diese zu verteilen. "Wie eine gute Fee", sagte Graf. Bei diesem persönlichen Kontakt solle es bleiben, sagen die Initiatoren - auch aus Verantwortung gegenüber den Spendern.

Die ersten Gäste kommen bald

Die ersten Gäste würden noch diesen Monat erwartet, heißt es. Viele der gespendeten Urlaube seien auch noch im kommenden Jahr möglich. Für ihre eigene Spende hat sich Limberg ein Ehepaar ausgesucht, dessen Schicksal sie besonders berührt hat: Das Ehepaar aus der Nähe von Adenau (Landkreis Ahrweiler) in Rheinland-Pfalz hat seine 19-jährige Tochter bei der Flut verloren. Sie kam bei einem Einsatz der Freiwilligen Feuerwehr ums Leben.

