Viehaustrieb in Elsfleth: Raus aus dem Stall - ab auf die Weide Stand: 13.04.2025 15:54 Uhr "Raus auf die Weide" heißt es in diesen Tagen für Milchkühe in Niedersachsen. So etwa auf dem Hof der Familie Hanken in Elsfleth im Landkreis Wesermarsch - dort wird das Ende der Stallzeit traditionell zelebriert.

Rund 220 Kühe sind am Samstag zum ersten Mal in diesem Jahr auf die Weide galoppiert. Niedersachsens Wirtschaftsminister und designierter Ministerpräsidenten Olaf Lies (SPD) eröffnete den Viehaustrieb. Bei der Veranstaltung konnten sich Besucher und Besucherinnen an verschiedenen Stationen mit Fachleuten unterhalten und über den Betrieb informieren, auch für Kinder gab es Programm.

Zertifikat für Weidelandhaltung

Die Brancheninitiative Grünlandzentrum hat den Hanken Hof mit dem Pro Weideland-Label ausgezeichnet. Dafür musste er mehrere Kriterien erfüllen. Pro Kuh müssen mindestens 2.000 Quadratmeter Grünland zum Weiden zur Verfügung stehen, außerdem müssen die Kühe an mindestens 120 Tagen im Jahr für mindestens sechs Stunden grasen können. Laut Grünlandzentrum Niedersachsen/Bremen halten in ganz Niedersachsen etwa 1.500 Weidemilchbetriebe ein solches Zertifikat.

Schlagwörter zu diesem Artikel Tiere Landwirtschaft