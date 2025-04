Goldene Olga: Warum ein Milchhof in Meppen so erfolgreich ist Stand: 11.04.2025 14:44 Uhr Ein Jahr lang wird die "Goldene Olga" auf dem Hof von Familie Suhr stehen und damit zeigen: Hier ist der beste Milchbetrieb Niedersachsens. Christoph und Carolin Suer erklären, was ihren Hof so besonders macht.

Es ist Zeit fürs Frühstück. Nicht etwa für Christoph Suer, sondern für seine 120 Milchkühe und Kälber. Suer schaut ganz genau hin, dass auch jede Kuh etwas abbekommt. "Für mich ist es die Erfüllung, mein Traumberuf", erzählt der 39-Jährige. "Ohne Leidenschaft geht es auch nicht, denn wir sind rund um die Uhr im Betrieb. Und man hat auch immer die Verantwortung gegenüber den Tieren und auch der Natur, der Umwelt, da wirklich gute Arbeit zu leisten."

Milchbetrieb hat sich gegen 7.000 Kandidaten durchgesetzt

Einmal im Jahr entscheidet eine Jury der Landesvereinigung der Milchwirtschaft Niedersachsen über den besten Milchbetrieb im Land. 2024 ging der Preis an die Suers in Meppen (Landkreis Emsland). Sie haben sich gegen mehr als 7.000 andere Milcherzeuger durchgesetzt und die "Goldene Olga" abgeräumt. Die steht jetzt für ein Jahr in Lebensgröße auf ihrem Hof. Christoph und Carolin Suer betreiben in vierter Generation den Betrieb in Meppen-Teglingen. Vor etwa fünf Jahren haben sie sich auf Milchkuhhaltung spezialisiert.

Preis ist Anerkennung für die Arbeit auf dem Hof

"Wir waren total überrascht, den ersten Preis direkt zu gewinnen", sagt Carolin Suer. "Das ist natürlich für uns eine super Anerkennung für die von uns täglich geleistete harte Arbeit." Die Landesjury habe vor allem überzeugt, wie sich der Hof nach und nach modernisiert habe und die Familie dabei das Tierwohl und die Umwelt immer mitgedacht habe. Viel Frischluft und hochwertiges Futter - damit erklärt sich Christoph Suer die überdurchschnittlich hohe Milchleistung seiner Kühe.

Investitionen in Tierwohl zahlen sich aus

Aber noch etwas spiele eine große Rolle: "Die intensive Betreuung und dass es den Tieren einfach wirklich gut geht. Es ist teuer, auf den ersten Blick", so Christoph Suer. Aber es zahle sich aus, vor allem in der besseren Gesundheit und der höheren Leistung der Tiere. Eine Investition in Tierwohl und Tiergesundheit sei deshalb immer ratsam. Wie moderne und nachhaltige Milchwirtschaft funktioniert, das zeigt Familie Suer auch jungen Menschen. Sie sind ein Ausbildungsbetrieb und auch Schulklassen können den Hof besuchen.

