Stand: 08.11.2024 21:20 Uhr Verteidigung: Mutmaßliche Ex-RAF-Terroristin Klette angeklagt

Die Staatsanwaltschaft Verden hat Anklage gegen die mutmaßliche frühere RAF-Terroristin Daniela Klette erhoben. Das teilte Klettes Verteidigung mit. Von der Staatsanwaltschaft selbst liegen dazu noch keine Informationen vor. Den Angaben der Verteidigung zufolge wird Klette im Zusammenhang mit 13 Raubüberfällen versuchter Mord, unerlaubter Waffenbesitz sowie versuchter und vollendeter schwerer Raub vorgeworfen. Daniela Klette war im Februar in Berlin festgenommen worden. Seitdem sitzt sie im Frauengefängnis in Vechta in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft ermittelte seit vielen Jahren gegen die 66-Jährige und ihre mutmaßlichen Komplizen Ernst-Volker Staub und Burkhard Garweg. Zwischen 1999 und 2016 sollen sie Geldtransporter und Supermärkte in Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und Schleswig-Holstein überfallen haben, um sich ihr Leben im Untergrund zu finanzieren.

Schlagwörter zu diesem Artikel Terrorismus Linksextremismus