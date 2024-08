"Verity": Bergung des gesunkenen Frachters soll heute beginnen Stand: 30.08.2024 07:19 Uhr Zehn Monate nach dem Schiffsunglück in der Nordsee soll heute damit begonnen werden, das Wrack des gesunkenen Frachters "Verity" zu bergen. Das Schiff war nach einer Kollision im Oktober gesunken.

Die "Verity" liegt in der Nordsee zwischen den Ostfriesischen Inseln und Helgoland in 37 Metern Tiefe. Der Frachter war zuletzt in zwei Teile gesägt worden, damit er leichter gehoben werden kann. Zunächst soll das Heck geborgen werden, teilte eine Sprecherin der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt gestern in Bonn mit. Um das Gewicht des Wracks während des Hebens zu reduzieren, seien im Heck Pumpen angebracht und Löcher in die Frischwassertanks geschnitten worden. Einer der stärksten Schwimmkräne Europas soll demnach mit acht Hebeketten die Wrackteile auf eine Transportplattform heben.

Seegang könnte die Bergung verzögern

Das Sperrgebiet rund um das Wrack sei in dieser Woche vom Radius einer halben Seemeile auf eine Seemeile ausgeweitet worden, heißt es von der Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt. Sobald beide Wrackteile auf der Transportbarge gesichert sind, sollen Heck und Bug in die Niederlande geschleppt und dort fachgerecht entsorgt werden. Für die Arbeiten sind mehrere Tage anberaumt.

Schiffsunglück forderte fünf Menschenleben

Die "Verity" war am 24. Oktober 2023 mit dem Frachter "Polesie" zusammengestoßen und anschließend gesunken. Das Wrack gilt seither als Gefahr für die Schifffahrt. Bei dem Seeunglück waren nach Angaben der Behörden fünf Seeleute ums Leben gekommen. Der Kapitän wurde tot geborgen, die vier weiteren Leichen wurden nicht gefunden. Federführend bei der Rettung und Bergung der Seeleute war das Havariekommando Cuxhaven.

Schlagwörter zu diesem Artikel Schifffahrt