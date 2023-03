Verfolgungsjagd über A29 - Verdächtige weiter auf der Flucht Stand: 20.03.2023 16:04 Uhr Die Polizei vermutet, dass es sich um Automatensprenger handelt. Erst mit einem Nagelband konnte sie das Auto am frühen Montagmorgen auf der A29 stoppen. Im Wagen fanden die Ermittler Sprengstoff.

Zuvor habe es eine wilde Verfolgungsjagd gegeben, so ein Polizeisprecher. Der Audi war einer Polizeistreife gegen 4.30 Uhr im Stadtgebiet von Cloppenburg aufgefallen. Als die Beamten ihn anhalten wollten, habe er beschleunigt und sei mit mehr als 200 Stundenkilometern über mehrere Autobahnen und Landstraßen gerast - mal in die eine, mal in die andere Richtung, sagte der Sprecher. Mehrmals habe das Auto die Fahrtrichtung gewechselt, sei teilweise sogar ohne Licht gefahren.

Insassen fliehen in Waldstück - Polizei warnt vor Anhaltern

Schließlich legte die Polizei bei Ahlhorn ein Nagelband auf die Fahrbahn der A29. Danach seien die Reifen platt gewesen, das Auto aber noch mehrere hundert Meter gefahren, bevor der oder die Täter es stehen ließen und in ein Waldstück flüchteten, so die Polizei. Im Kofferraum fanden die Ermittler Sprengstoff. "Genug, um einen Geldautomaten zu sprengen", sagte der Polizeisprecher. Experten holten ihn aus dem Auto und sprengten ihn in sicherer Entfernung, währenddessen wurde die A29 in dem Bereich komplett gesperrt. Nach dem oder den Tätern wird nach wie vor mit Hubschrauber, Drohnen und Einsatzkräften mit Hunden gesucht. Die Polizei hält es für wahrscheinlich, dass sie im Raum Ahlhorn-Vechta unterwegs sind und warnt davor, Anhalter mitzunehmen.

Möglicher Zusammenhang mit Automatensprengung in Schleswig-Holstein

Im Landkreis Stormarn in Schleswig-Holstein hatte es in der Nacht eine Automatensprengung gegeben. Das dortige Landeskriminalamt schließt einen Zusammenhang nicht aus - genau so wie die Ermittler in Niedersachsen: "Wenn es eine Verbindung zu einer vollendeten Sprengung gibt, dann ist die Vermutung nah, dass es sich die um Stormarn handelt", sagte der Polizeisprecher. Die Tat ereignete sich rund zwei Stunden vor der gescheiterten Polizeikontrolle in Cloppenburg, der Tatort ist von dort rund 180 Kilometer entfernt - in einem Einkaufszentrum, direkt an der Autobahn.

