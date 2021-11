Stand: 06.11.2021 15:12 Uhr Verden: Diebe stehlen Brücke und sichern Tatort ab

In Verden haben Unbekannte eine Fußgängerbrücke von einer Baustelle gestohlen. Dies berichtete die Polizei am Sonnabend. Dabei dachten die Diebe allerdings offenbar an mögliche Konsequenzen: Sie sperrten die nun offene Baugrube mit herumstehendem Absperrmaterial ab, wohl damit niemand in die Grube fällt. Noch sei unklar, wie die Täter die knapp drei Meter lange und einen Meter breite Brücke aus Aluminium in der Nacht zum Freitag abtransportierten.

