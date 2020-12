Stand: 14.12.2020 09:13 Uhr Vechta: Ratssitzung fällt wegen Corona-Quarantäne aus

Die für heute geplante Ratssitzung in Vechta fällt aus. Wie die Stadt mitteilte, befinden sich mehrere Ratsmitglieder in Quarantäne. Sie hatten in der vergangenen Woche an einer Sitzung des Verwaltungsausschusses teilgenommen. Ein Teilnehmer wurde anschließend positiv auf das Coronavirus getestet. Die Ratssitzung soll im Januar nachgeholt werden.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 14.12.2020 | 09:30 Uhr