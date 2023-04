Stand: 09.04.2023 11:03 Uhr Varel: Großfeuer in Lagerhalle nach zwei Tagen gelöscht

Zwei Tage hat ein Großbrand in Varel die Feuerwehr im Landkreis Friesland beschäftigt. Das Feuer war am Donnerstagnachmittag in einer mit Altpapier gefüllten Lagerhalle ausgebrochen - rund 48 Stunden später vermeldete die Feuerwehr den Brand als gelöscht. Die Einsatzkräfte hatten das Feuer zwar frühzeitig unter Kontrolle und in der Halle eingegrenzt. Das Löschen der Papierballen gestaltete sich aber als zeitaufwendig, so ein Sprecher. Ursache war demnach die schiere Menge der Ballen, die mithilfe von Radladern und Gabelstaplern aus der Halle gebracht, auseinander gezogen und gelöscht wurden. Über die Nacht und am Freitag musste die Feuerwehr noch einige Glutnester bekämpfen, wobei die Einsatzkräfte aus Varel unter anderem auch von der Bereitschaft der Kreisfeuerwehr Ammerland unterstützt wurden. Nachdem am Samstag noch Nachlöscharbeiten bis in die Mittagsstunden erfolgt waren, vermeldete die Feuerwehr den Brand als gelöscht. Zur Ursache des Brandes und der Höhe des entstandenen Schadens konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Anwohnerinnen und Anwohner waren demnach nicht gefährdet, den Angaben zufolge gab es auch keine große Rauchentwicklung.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 07.04.2023 | 13:00 Uhr