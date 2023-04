Stand: 01.04.2023 10:44 Uhr Unfall nach Verfolgungsjagd - Hoher Schaden an Streifenwagen

In Vechta sind am Freitag ein Streifenwagen der Polizei und ein Auto bei einer Verfolgungsfahrt zusammengestoßen. Der 50-Jährige Autofahrer wurde dabei leicht verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Der Mann aus Twistringen sei am Freitagnachmittag mit seinem Wagen vor einer Polizeikontrolle geflohen. Er sei mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit davongerast, ehe die beiden Fahrzeuge kollidierten. Am Fahrzeug des Mannes entstand den Angaben zufolge Totalschaden, am Polizeifahrzeug betrage der Schaden etwa 15.000 Euro. Der Polizei zufolge hatte der Mann keinen Führerschein und stand zudem unter dem Einfluss von Drogen. Die Beamten bitten Zeugen, sich mit der Polizei in Vechta unter der Telefonnummer (04441) 94 30 in Verbindung zu setzen.

