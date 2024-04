Unfall im Einsatz: Polizeiwagen kollidiert mit Auto Stand: 13.04.2024 11:53 Uhr Auf dem Weg zu einem Einsatz im Landkreis Cloppenburg ist ein Polizeiauto in einen Unfall verwickelt worden. Zwei Beamte wurden leicht verletzt. Später fuhr ein Viehtransporter in die Unfallstelle.

Wie die ermittelnde Polizeistelle in Quakenbrück (Landkreis Osnabrück) mitteilte, war der Streifenwagen am Freitag gegen 15 Uhr auf der B68 bei Essen in Richtung Löningen mit Blaulicht und Martinshorn unterwegs. Als die Einsatzkräfte eine Ampelkreuzung bei Rot überquerten, kollidierte ihr Streifenwagen den Angaben zufolge mit einem anderen Auto. Nach Angaben einer Sprecherin hatte der Fahrer des Pkw den Polizeiwagen im Einsatz wohl nicht wahrgenommen.

Verletzte Polizisten sind zunächst nicht dienstfähig

Der 58-jährige Fahrer des Wagens blieb unverletzt. Die beiden Insassen des Streifenwagens, ein 32-jähriger Polizist und seine 27-jährige Kollegin, wurden leicht verletzt und kamen zunächst zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Noch am Freitag hätten beide die Klinik wieder verlassen können, sagte ein Sprecher am Samstag dem NDR Niedersachsen. Beide würden aber zunächst als nicht dienstfähig gelten.

Viehtransporter fährt gegen verunfallten Polizeiwagen - und flüchtet

Für weitere Ermittlungen sorgte später ein Fahrer eines Viehtransporters. Dieser hatte etwa anderthalb Stunden nach dem Zusammenstoß beim Vorbeifahren an der Unfallstelle den beschädigten Polizeiwagen touchiert. Der Aufforderung, den Kreuzungsbereich zu verlassen und dann anzuhalten, sei der 51-jährige Fahrer nicht nachgekommen - und einfach weitergefahren. Die Polizei folgte dem Transporter und stoppte ihn. Gegen ihn wird nun wegen Unfallflucht ermittelt.

Der Streifenwagen wurde bei dem Unfall so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 10.000 Euro.

