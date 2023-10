Stand: 05.10.2023 10:35 Uhr Straßenbahn erfasst Polizeiauto an Kreuzung in Braunschweig

In Braunschweig hat eine Straßenbahn am Mittwochabend einen Streifenwagen am hinteren Teil seitlich erfasst. Das Auto wurde laut Polizei durch die Wucht des Aufpralls herumgeschleudert. Die Insassen, zwei Polizeibeamte, wurden leicht verletzt und im Krankenhaus ambulant behandelt. Die Insassen der Straßenbahn und der Fahrer blieben unverletzt. Laut Polizei war der Streifenwagen mit Blaulicht und eingeschaltetem Martinshorn über eine rote Ampel gefahren, als die Bahn auf die Kreuzung einbog. Der Aufforderung des Straßenbahn-Führers, auf die Polizei zur Unfallaufnahme zu warten, kamen die Fahrgäste laut Angaben eines Sprechers nicht nach. Sie hätten sich vom Unfallort entfernt.

