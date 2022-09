Stand: 27.09.2022 07:38 Uhr Unfall bei Emstek: Ein Toter, Beifahrer in Lebensgefahr

Bei einem Zusammenstoß zweier Autos im Landkreis Cloppenburg ist am Montagabend ein 44 Jahre alter Fahrer ums Leben gekommen. Sein 30 Jahre alter Beifahrer schwebte nach Polizeiangaben in Lebensgefahr. Die 34-jährige Fahrerin des anderen Wagens wurde schwer verletzt, ein dreijähriges Kind erlitt leichte Verletzungen. Der 44-Jährige war mit seinem Wagen um 17.18 Uhr auf einer Straße zwischen Emstek und Westeremstek unterwegs. In einer leichten Rechtskurve fuhr er aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn. Die Polizei sperrte die Straße voll. Es kam zu Verkehrsbehinderungen.

VIDEO: Autofahrer stirbt bei Kollision im Landkreis Cloppenburg (1 Min)

