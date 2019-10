Stand: 16.10.2019 12:46 Uhr

Unfall auf A29: Chemikalien-Fässer werden geborgen

24 Stunden nach einem Unfall mit einem Lkw, der Gefahrstoff geladen hatte, ist die A29 bei Sandkrug (Landkreis Oldenburg) weiterhin gesperrt. Zur Stunde bergen Spezialisten die 80 Fässer mit der gesundheitsschädlichen und hochentzündlichen Chemikalie Isocyanat. Das Umladen der Fässer wird nach Angaben der Polizei voraussichtlich bis zum Abend dauern. Erst dann werde die Fahrbahn in Richtung Osnabrück wieder freigegeben. Anders als zunächst befürchtet, handelt es sich bei der Chemikalie laut Polizei um eine ungefährlichere Untergruppe der Isocyanate. Deshalb werde der Stoff auch nicht als Gefahrgut klassifiziert sondern lediglich als Gefahrstoff, von dem keine Gefahr ausgehe.

Gefahrstoff-Unfall: Bergungsarbeiten auf der A29 NDR//Aktuell - 15.10.2019 21:45 Uhr Die Bergungsarbeiten des verunglückten Gefahrstofftransporters auf der A29 gestalten sich schwieriger als gedacht. Wegen der giftigen und hochentzündlichen Ladung sind Spezialkräfte vor Ort.







5 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Fünf Fässer sind ausgelaufen

Fünf der Fässer waren bei dem Unfall beschädigt worden. Der Inhalt gelangte zum Teil in den Grünstreifen neben der Fahrbahn. Die Behörden stimmen sich nach Angaben der Polizei darüber ab, welche Maßnahmen ergriffen werden. Der Landesvorsitzende des Verkehrsclubs Deutschland, Michael Mützel, sagte im Gespräch mit NDR 1 Niedersachsen: "Dass 80 Fässer Gefahrstoff von einer hochgiftigen Chemikalie nicht als Gefahrgut deklariert werden, mag zwar formal richtig sein." Seiner Ansicht nach stelle diese Menge jedoch "eine erhebliche Gefahr dar" und gehöre nicht auf die Straße sondern auf die Schiene.

Lkw kippte auf Gegenfahrbahn auf die Seite

Der Lkw war gestern gegen 11.30 Uhr auf der A29 in Richtung Oldenburg unterwegs, als er die Mittelschutzplanke durchbrach, auf die Seite kippte und auf der Fahrbahn Richtung Osnabrück zum Stillstand kam. Weil die Einsatzkräfte zunächst davon ausgingen, dass der Lkw eine sehr gefährliche Chemikalie geladen hatte, wurde die Autobahn zunächst weiträumig abgesperrt. Nachdem die Chemikalie als Gefahrstoff klassifiziert worden war, wurde die Sperrung in Richtung Oldenburg am Morgen wieder aufgehoben.

Schwerer Folgeunfall am Stauende

Am Dienstagnachmittag ereignete sich noch ein schwerer Folgeunfall auf der A29: Der 34-jährige Fahrer eines Kleintransporters übersah das Stauende und fuhr laut Polizei fast ungebremst auf einen noch rollenden Sattelzug auf. Der Kleintransporter verkeilte sich unter dem Auflieger, der 34-Jährige wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Mit lebensgefährlichen Verletzungen wurde er ins Krankenhaus geflogen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Aktuell | 16.10.2019 | 12:00 Uhr