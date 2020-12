Unerwartetes Erbe für das Polizeikommissariat Nordenham Stand: 17.12.2020 14:53 Uhr Das Polizeikommissariat Nordenham erbt 244.000 Euro von einer Privatperson. Von dem Geld sollen unter anderem neue Dienstwagen angeschafft werden.

Wie NDR 1 Niedersachsen berichtet, handelt es sich bei dem Erblasser um einen im Jahr 2018 verstorbenen Nordenhamer Bürger, der nicht bei der Polizei arbeitete. Der Mann hatte in seinem Testament das Polizeikommissariat zum alleinigen Erben seines Vermögens bestimmt. Warum er das tat, ist nach Angaben eines Sprechers völlig unklar. Der Verstorbene habe keine besondere Verbindung zur Polizei gehabt und sei auch sonst nicht besonders in Erscheinung getreten. Er sei lediglich vor Jahren einmal auf der Dienststelle beraten worden und offenbar zufrieden gewesen. An den Spender soll künftig mit einer goldenen Gedenkplakette im Dienstgebäude erinnert werden.

Mitarbeitende sollen von Erbe profitieren

Die Beamtinnen und Beamten seien von der Erbschaft total überrascht und fühlten sich sehr geehrt, sagte der Leiter des Kommissariats Nordenham, Patrick Hublitz. "Wir werden das Geld ganz im Sinne des Verstorbenen so einsetzen, dass die Mitarbeitenden der Dienststelle davon spürbar profitieren." Die Belegschaft durfte zusammen mit dem Niedersächsischen Landesamt für Bau und Liegenschaften (NLBL) entscheiden, welche Sonderanschaffungen getätigt werden. Neben zwei zivilen Einsatzfahrzeugen sollen neue Möbel, Handys und Tablets sowie ein Kaffeevollautomat angeschafft werden. Außerdem ist geplant, im Dienstgebäude einen Sportraum mit verschiedenen Fitnessgeräten einzurichten.

