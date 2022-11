Trucker und Feuerwehr-Oldtimer sorgen für Advents-Stimmung Stand: 27.11.2022 17:10 Uhr Allüberall neben den Autositzen, sahen die Menschen in Bakum und Ankum am Wochenende goldene Lichtlein blitzen. Mit geschmückten Trucks und Oldtimer-Feuerwehrwagen ging es durch die Ortschaften.

In Bakum bei Vechta waren es gut 90 Lastwagen, die mit viel Liebe zu weihnachtlichen Details Licht in die dunkle Jahreszeit brachten. Hinter der Aktion, die viele Menschen an die Straßen lockte, steckt der Verein Trucker for Kids.

Nostalgisch durch Ankum

Mit weniger Hupen und PS ging es in Ankum im Landkreis Osnabrück zu. Dort schickte der Feuerwehr Oldtimer Club Fürstenau seine Wagen durch die Straßen am Fuße der Pfarrkirche St. Nikolaus - also dem Artländer Dom, wie die Ankumer ihre Kirche nennen.

