Stand: 05.10.2022 13:09 Uhr Weihnachtsmarkt in Hannover leuchtet nur von 16 bis 22 Uhr

In Hannover wird der Weihnachtsmarkt in diesem Jahr wegen der Energiekrise kürzer leuchten als üblich. Die Illumination in der Altstadt soll von 16 bis 22 Uhr eingeschaltet werden, wie die Stadt am Mittwoch mitteilte. In den Vorjahren brannten die Lichter sechs Stunden länger. Auch die Budenbetreiber wollen sich danach richten und damit ein Zeichen für das Energiesparen setzen. Auch die Lichter an den vielen Weihnachtsbäume in der Innenstadt sollen nicht so lange brennen wie sonst.

Schlagwörter zu diesem Artikel Energiekrise