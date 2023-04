Patient stirbt in Klinik - Polizei ermittelt wegen Tötungsdelikts Stand: 14.04.2023 17:55 Uhr Nach einem ungeklärten Todesfall eines Patienten in einer Klinik in Bad Zwischenahn ermittelt die Polizei wegen des Verdachts eines Tötungsdelikts. Hinweise wurden bei der Obduktion des Toten gefunden.

Wie die Polizei am Freitag mitteilte, geht es um den Tod eines Patienten der Karl-Jaspers-Klinik im Ortsteil Wehnen. Der 52-Jährige war den Angaben zufolge am 4. April von einer Krankenpflegerin leblos in seinem Bett in der psychiatrischen Klinik im Landkreis Ammerland gefunden worden. Die alarmierte Polizei haben damals keine Spuren gefunden, dass der Mann durch Gewalt von außen ums Leben kam.

Obduktion liefert Hinweise für Fremdeinwirkung

Die Staatsanwaltschaft ordnete an, dass der Tote obduziert wird. Bei der entsprechenden Untersuchung am Mittwoch kam den Angaben zufolge heraus, dass der 52-Jährige möglicherweise doch durch Fremdeinwirkungen starb. Wie der Patient ums Leben gekommen ist und ob es Verdächtige gibt, teilte die Polizei nicht mit. Aufgrund des laufenden Ermittlungsverfahrens könnten derzeit keine weiteren Informationen gegeben werden, hieß es. Die Ermittler wollen nun Zeugen in der Klinik befragen.

