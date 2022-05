Stand: 13.05.2022 11:47 Uhr Tankstelle in Twistringen überfallen - Täter gibt Schüsse ab

Nach einem Tankstellenüberfall in Twistringen (Landkreis Diepholz) sucht die Polizei zwei Männer. Die beiden maskierten Täter haben den Angaben zufolge in der Nacht zu Freitag eine Angestellte und einen Kunden mit einem Teleskopschlagstock und einer Schreckschusspistole bedroht. Mit erbeutetem Bargeld und Zigaretten flohen die beiden Männer anschließend zu Fuß. Als sie von der 22-jährige Angestellten verfolgt wurden, gab einer der Täter mindestens zwei Schüsse aus der Schreckschusspistole ab. Dabei habe es sich vermutlich um Warnschüsse gehandelt, so ein Sprecher. Trotz großangelegter Fahndung, bei der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde, konnten die Täter entkommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (04242) 96 90 entgegen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 13.05.2022 | 13:30 Uhr