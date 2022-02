Stand: 16.02.2022 08:02 Uhr Suche nach Vermisster: Polizei bittet um Mithilfe

Seit dem 4. Februar wird eine 32-Jährige Frau aus Bremerhaven-Wulsdorf vermisst. Die Polizei hat sich nun erneut an die Bevölkerung gewendet und bittet um Unterstützung im Fall der vermissten Ekaterina B. Die Polizei hat mittlerweile eine Ermittlungsgruppe im Fall der Vermissten gegründet. Eine Suche mit Mantrailer-Hunden blieb bisher erfolglos. Laut Polizei ist Ekaterina B. 1,63 Meter groß und von normaler Statur. Sie hat längere, braune Haare und spricht deutsch und russisch. Wer die 32-Jährige gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei Bremerhaven unter Telefon (0471) 953-4444 zu melden oder Hinweise per E-Mail an kdd@polizei.bremerhaven.de mitzuteilen.

Dieses Thema im Programm: NDR 1 Niedersachsen | Regional Oldenburg | 16.02.2022 | 08:00 Uhr