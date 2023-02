Stand: 02.02.2023 07:50 Uhr Sturmtief "Oleg": Zwei große Transportschiffe reißen sich los

Sturmböen haben am Mittwochnachmittag dafür gesorgt, dass sich in Emden und Wilhelmshaven jeweils ein großes Transportschiff losgerissen hat. In beiden Fällen konnte die Lage laut Wasserschutzpolizei aber schnell unter Kontrolle gebracht werden. Im Emder Außenhafen waren die Leinen eines Autotransporters gerissen. Im Containerterminal Wilhelmshaven hatte sich ein Containerschiff losgerissen, das manövrierunfähig auf die Jade trieb. Schlepper konnten die beiden Schiffe wieder an ihre jeweiligen Liegeplätze bugsieren. Der entstandene Schaden ist noch unklar. Die Ermittlungen der Wasserschutzpolizei laufen.

